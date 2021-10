T20 WC, Ind Vs Pak: महामुकाबले से पहले ट्विटर पर आमने-सामने आईं भारत-PAK की कंपनियां, फैंस भी भिड़े!

T20 WC, Ind Vs Pak: भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम (24 अक्टूबर) को टी-20 वर्ल्डकप में महामुकाबला खेला जाना है. इस मैच का हर क्रिकेट फैंस को काफी वक्त से इंतज़ार था. दोनों मुल्कों के बीच एक लंबे अरसे के बाद मुकाबला हो रहा है, हर जगह इस मैच का क्रेज़ है. लेकिन रविवार शाम 7.30 बजे होने वाले इस मैच से पहले ट्विटर पर तकरार का सिलसिला शुरू हो गया है.

Ind Vs Pak मैच के लिए पहले से ही ट्विटर माहौल बनना शुरू हो गया था, लेकिन इस बार जंग दो कंपनियों में छिड़ी है. भारत की ओर से Zomato ने इस मैच को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से Careem Pakistan ने इसपर जवाब दिया. फिर क्या दोनों के ट्वीट पर फैंस भी आमने-सामने हो गए.

दरअसल, ज़ोमेटो ने मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्वीट करते हुए लिखा कि डियर पीसीबी, अगर आपको बर्गर और पिज़्जे की ज़रूरत है तो हम सिर्फ एक मैसेज ही दूर हैं. इसी ट्वीट के जवाब में करीम पाकिस्तान ने लिखा कि चिंता मत करो, हम उन्हें फ्री बर्गर और पिज़्जे डिलीवर कर रहे हैं. और आपके लिए फैंटेस्टिक टी भी भेज रहे हैं.

Don't worry we are delivering free burgers and pizze to them tomorrow.



And some 'fantastic tea' for you? 👀#24thOctober #PakVsInd https://t.co/agXWDsfXiQ