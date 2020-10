IPL: मुंबई की 'प्ले ऑफ' में धमाकेदार 'एंट्री', RCB को 5 विकेट से दी मात

आईपीएल के 13वें सीजन के 48वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) ने बाजी मारी. बुधवार रात अबु धाबी में मुंबई ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 5 विकेट से मात दी. मुंबई ने 19.1 ओवरों में 5 विकेट पर 166 रन बनाए और जीत लक्ष्य (165 रन) हासिल कर लिया. मुंबई की जीत के हीरो सूर्यकुमार यादव रहे, जिन्होंने नाबाद 79 रनों की जोरदार पारी खेली. इससे पहले मुंबई ने बेंगलुरु को जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी (4-1-14-3) की बदौलत 164/6 के स्कोर पर रोक दिया था.

इसके साथ ही मुंबई इंडियंस (MI) 'प्ले ऑफ' के लिए क्वालिफाई करने वाली मौजूदा सीजन की 'लगभग' पहली टीम बन गई. अब कोई चमत्कार ही मुंबई को प्ले ऑफ से रोक सकता है. यदि मुंबई अपने अगले दो मैच बड़े अंतर से (लगभग 200 रन) हार जाए और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) बड़े अंतर (लगभग 185 रन) से जीत जाए, तभी केकेआर का नेट रन रेट मुंबई को पार कर सकता है. फिलहाल केकेआर का नेट रन रेट (-0.479) बेहद खराब है.

मुंबई की 8वीं जीत रही. इस जीत के बाद मुंबई 12 मैचों में 16 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि आरसीबी इतने ही मैचों में 14 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स के 12 मैचों में 14 अंक हैं, लेकिन वह नेट रन रेट के आधार पर तीसरे स्थान पर है. किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के 12 मैचों में 12 अंक हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की यह पांचवीं हार रही और 12 मैचों में उसके 14 अंक हैं. बेंगलुरु को 'प्ले ऑफ' में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए एक और मैच जीतना पड़ेगा.

165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुबई को पहला झटका 37 के स्कोर पर लगा, जब क्विंटन डिकॉक (18) को मोहम्मद सिराज ने लौटाया. 52 के स्कोर पर ईशान किशन (25) का विकेट युजवेंद्र चहल ने लिया.

72 के स्कोर पर मुंबई का तीसरा विकेट गिरा. सौरभ तिवारी (5) को सिराज ने अपना शिकार बनाया. 107 के स्कोर पर क्रुणाल पंड्या (10) को चहल ने अपना शिकार बनाया. इसके बाद जीत के करीब पहुंच कर हार्दिक पंड्या (17) ने अपना विकेट गंवाया. उन्हें सिराज ने पवेलियन की राह दिखाई. आखिरकार सूर्यकुमार यादव ( नाबाद 79 रन) ने टीम जीत तक पहुंचाया.

बेंगलुरु ने 164/6 रन बनाए थे

जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने देवदत्त पडिक्कल को छोड़ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कोई बल्लेबाज नहीं टिक सका. शीर्ष दो टीमों के मुकाबले में विराट कोहली की टीम 6 विकेट पर 164 रन ही बना सकी.

पहले बल्लेबाजी के लिए भेजी गई आरसीबी के लिये पडिक्कल ने 45 गेंदों में 12 चौके और एक छक्के की मदद से 74 रन बनाए. उन्होंने पहले विकेट के लिए जोश फिलिप (33) के साथ 71 रन जोड़े. इसके बाद आरसीबी का मध्यक्रम चरमरा गया और मुंबई के गेंदबाजों ने दबाव बना लिया.

जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवरों में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लिये. उन्होंने इस दौरान आईपीएल में अपने 100 विकेट भी पूरे किए. 89 मैचों में उनके 102 विकेट हो गए.

पडिक्कल की शानदार पारी

पडिक्कल ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर चौके के साथ शुरुआत की और तीसरे ओवर में क्रुणाल पंड्या को लगातार तीन चौके लगाए. दोनों सलामी बल्लेबाजी ने बिना किसी दबाव के खेलना जारी रखा. फिलिप ने ट्रेंट बोल्ट को पांचवें ओवर में छक्का भी जड़ा. पडिक्कल ने जेम्स पेटिंसन के अगले ओवर में दो चौके लगाए.

छठे ओवर में आरसीबी का स्कोर बिना किसी नुकसान के 54 रन था. इसके बाद लेग स्पिनर राहुल चाहर ने फिलिप को ललचाया जो आगे बढ़कर खेलने के प्रयास में चूके, लेकिन क्विंटन डिकॉक ने स्टंपिंग करने में कोई चूक नहीं की. पडिक्कल ने चाहर को 2 चौके और लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया.

कप्तान कोहली टिक नहीं सके

कप्तान विराट कोहली (9) टिक नहीं सके, जिन्हें बुमराह ने सौरभ तिवारी के हाथों लपकवाया. दूसरे छोर से हालांकि पडिक्कल ने चाहर को 15वें ओवर में एक छक्का और दो चौके लगाकर 16 रन निकाले. आरसीकी ने मध्यक्रम के 4 विकेट जल्दी गंवा दिए.

एबी डिविलियर्स (15), शिवम दुबे (3), पडिक्कल और क्रिस मॉरिस (4) के पवेलियन लौटने से आरसीबी का स्कोर 6 विकेट पर 138 रन हो गया. गुरकीरत मान ने 14 रन तेजी से बनाए, लेकिन डेथ ओवरों में मुंबई के गेंदबाजों ने हमेशा की तरह उम्दा प्रदर्शन किया. आखिरी पांच ओवर में सिर्फ 35 रन बने.