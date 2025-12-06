Arthik Rashifal 6 दिसंबर 2025: धनु राशि वाले विविध कार्यों में पाएंगे गति, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. श्रेष्ठ प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सभी का सहयोग पाएंगे. सहजता व सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

वृष: वृष राशि के लोगों की धन संपत्ति में वृद्धि होगी. कारोबार में लाभ संवारेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. सबको मान सम्मान देंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का वित्तीय लाभ ऊंचा बना रहेगा. नवाचार के प्रयास संवारेंगे. सभी विषयों में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. विभिन्न योजनाएं गति पाएंगी. साझा कार्य बनेंगे. आर्थिक पक्ष बल पाएगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को खर्च की सीमा पर अंकुश रखना चाहिए. बजट की अनदेखी न करें. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. कोर्ट के मामले उभरने की आशंका है. उधार के लेनदेन से बचें. अनजानों से दूर रहें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. एक साथ कई स्त्रोतों से आय होगी. कारोबारियों का भरोसा बनाए रखेंगे. विभिन्न प्रयासों को साधेंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोगों के लेनदेन के प्रयासों में तेजी रहेगी. आर्थिक मामले सकारात्मकता रहेंगे. स्पर्धा का भाव बना रहेगा. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्यभेद में बेहतर रहेंगे. विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों की कार्ययोजनाओं में तेजी बनी रहेगी. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. करियर व्यापार में बेहतर प्रदर्शन से सबको प्रभाव में लेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. सक्रियता बढ़ेगी. लाभ बढ़त पर रहेगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को बड़ों की सीख सलाह पर अमल बनाए रखना चाहिए. परिवार के लोगों से तालमेल बढ़ाएं. उद्योग व्यवसाय के प्रयास रुटीन रहेंगे. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें.

धनु: धनु राशि के जातकों के साझेदारी के मामले उचित दिशा में बने रहेंगे. विविध कार्यों में गति लाएंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. सक्रियता व रुटीन रखेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को नियम पालन बढ़ाना चाहिए. आर्थिक मामले संवरेंगे. पेशेवर कार्यों का धैर्य से आगे बढ़ाएंगे. अन्य की बातों में न आएं. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण लाएंगे. उधारी से बचें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. भेंटवार्ता में सफल होंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. कारोबारियों से तालमेल रहेगा. वित्तीय मामलों में गति आएगी.

Advertisement

मीन: मीन राशि के लोगों को करियर व्यापार में प्रभावी रहना चाहिए. अधिकारियों की मदद मिलेगी. बड़ों से सीख सलाह रखेंगे. भौतिक सुविधाओं पर जोर रहेगा. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. पेशेवरता बनाए रखेंगे.

---- समाप्त ----