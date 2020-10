फ्रेंच ओपन: जोकोविच 10वीं बार सेमीफाइनल में, इस खिलाड़ी से होगा मुकाबला

विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई. सर्बियाई स्टार ने लाल बजरी पर क्वार्टर फाइनल में 17वें वरीय स्पेन के पाब्लो कारेनो बस्टा को 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 से मात दी. जोकोविच की शुरुआत धीमी रही और वह बीच में कई बार दर्द से जूझते दिखे. उन्होंने ट्रेनर से मालिश भी कराई. जोकोविच रोलां गैरो पर दूसरे खिताब की ओर बढ़ चले हैं.

18वें ग्रैंड स्लैम खिताब की कवायद में लगे जोकोविच अपने करियर के 38वें ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं. रोलां गैरो पर उनकी यह 73वीं जीत है. यहां सर्वाधिक जीत के मामले में राफेल नडाल सबसे आगे हैं. उन्होंने अब तक 98 जीत हासिल की है.

इसके साथ ही फ्रेंच ओपन में पुरुषों के सिंगल्स सेमीफाइनल तय हो गए. जोकोविच का सामना पांचवीं सीड ग्रीस के स्टेफानोस सिटसिपास से होगा, जबकि क्ले कोर्ट के बादशाह कहे जाने वाले राफेल नडाल का सामना अर्जेंटीना के 12वीं सीड डिएगो श्वार्ट्जमैन से होगा.

उघर, दो बार की विंबलडन चैंपियन पेट्रा क्विटोवा ने अपनी गलतियां से उबरते हुए लॉरा सीगमंड को सीधे सेटों में हराकर दूसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल सेमीफाइनल में जगह बनाई.

क्विटोवा ने दुनिया की 66वें नंबर की खिलाड़ी लॉरा को 6-3, 6-3 से हराया. अब उनका सामना ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैम्पियन सोफिया केनिन से होगा, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में साथी अमेरिकी खिलाड़ी डेनियल कोलिंस को 6-4, 4-6, 6-0 से मात दी.

तीसरी वरीयता प्राप्त इलेना स्वितोलिना को हराकर ओपन युग में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली क्वालिफायर बनीं अर्जेंटीना की नादिया पोदोरोस्का का मुकाबला पोलैंड की 19 साल की इगा स्वियातेक से होगा.