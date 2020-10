फ्रेंच ओपन: जोकोविच लगातार 11वें साल चौथे दौर में, रोलां गैरो पर फेडरर को पछाड़ा

शीर्ष वरीय नोवाक जोकोविच ने 153वीं रैंकिंग पर वाले कोलंबियाई खिलाड़ी डेनियल इलाही गालान को हराकर लगातार 11वें वर्ष फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के चौथे दौर में प्रवेश किया.

सर्बियाई स्टार जोकोविच ने 6-0 6-3 6-2 की जीत से ‘बिग थ्री’ में अपने प्रतिद्वंद्वियों राफेल नडाल और रोजर फेडरर के लगातार 11वें वर्ष चौथे दौर में पहुंचने के रिकॉर्ड की बराबरी की. अब सोमवार को जोकोविच सामना 15वें नंबर के रूसी खिलाड़ी कारेन खाचानोव से होगा.

जोकोविच का इस तरह 2020 में जीत का रिकॉर्ड 34-1 हो गया है. वह यहां दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब और 18वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश में जुटे हैं. इसके साथ ही जोकोविच ने यहां की लाल बजरी पर 71वीं जीत हासिल की.

