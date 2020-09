फ्रेंच ओपन में खिताब का बचाव करने नहीं उतरेंगी वर्ल्ड नंबर-1 बार्टी

विश्व की नंबर एक खिलाड़ी ऐश बार्टी कोरोना वायरस महामारी के दौरान यात्रा संबंधी परेशानियों के कारण फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करने के लिए नहीं उतरेंगी.

बार्टी ने इससे पहले न्यूयॉर्क में चल रहे यूएस ओपन से भी हटने का फैसला किया था. उन्होंने अब रोम में 14 सितंबर से शुरू होने वाले एक टूर्नामेंट और फिर 21 सितंबर से 11 अक्टूबर तक खेले जाने वाले फ्रेंच ओपन में भी भाग नहीं लेने का फैसला किया है.

It has been a difficult decision to make but unfortunately I will not be competing in Europe this year. Last year’s French Open was the most special tournament of my career so this is not a decision I have made… https://t.co/Tyh2yKEHxV