IPL: शारजाह में आज फिर दिखेगी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मुंबई-हैदराबाद में टक्कर

आईपीएल के 13वें सीजन के 17वें मैच में रविवार को शारजाह में मुंबई इंडियंस (MI) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें भिड़ेंगी. यहां के छोटे मैदान पर एक बार फिर रनों की बरसात होगी. पिछली रात शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बल्लेबाजों ने रनों का अंबार (क्रमशः 228/4 और 210/8) लगाया था. भारतीय समयानुसार यह मैच दोपहर 3.30 बजे शुरू होगा.

विस्फोटक बल्लेबाजी क्रम और आखिरी ओवरों के शानदार गेंदबाजों की मौजूदगी से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई का पलड़ा भारी जान पड़ता है. सनराइजर्स की मुश्किलें मुख्य तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के चोटिल होने से और बढ़ गई हैं, जिनका आगामी मुकाबलों में खेलना संदिग्ध है.

भुवनेश्वर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शुक्रवार को 19वें ओवर की पहली गेंद पर यॉर्कर डालने के बाद मांसपेशियों में खिंचाव की परेशानी के कारण गेंदबाजी नहीं कर सके थे. वह फिजियो की मदद से मैदान से बाहर गए थे.

MI vs SRH: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 14 मुकाबले (2013-2019) हो चुके हैं. मुंबई ने 6 और सनराइजर्स ने 7 मैच जीते हैं, जबकि 2019 में एक मुकाबला टाई रहने पर सुपर ओवर में मुंबई ने बाजी मारी थी. यानी दोनों के खाते में 7-7 जीत हैं.

रोहित के लिए बड़े शॉट लगाने का मौका

चार मैचों में दो मैच जीत चुकी मुंबई इंडियंस की कोशिश इस अनुभवी गेंदबाज की गैरमौजूदगी में शारजाह के छोटे मैदान पर अधिक बड़े शॉट खेलने की होगी. शारजाह के मैदान की सीमारेखा दुबई और अबु धाबी की तुलना में छोटी है. मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने चार मैचों में 170 रन बनाए हैं और वह शानदार लय में चल रहे है. उनके पास किसी भी गेंदबाजी को ध्वस्त करने की क्षमता है.

सलामी बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक का फॉर्म चिंताजनक जरूर हैं, लेकिन सूर्यकुमार यादव अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना चाहेंगे. गत चैम्पियन के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह है कि उनका मध्य क्रम शानदार लय में है. ईशान किशन, हार्दिक पंड्या और कीरोन पोलार्ड के सहजता से बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं.

टीम के गेंदबाजों ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था और टीम इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी. अनुभवी तेज गेंदबाजों को स्पिनर राहुल चाहर और क्रुणाल पंड्या का अच्छा साथ मिल रहा है.

SRH को वॉर्नर-बेयरस्टो की जोड़ी से उम्मीदें

सनराइजर्स के हौसले भी सीएसके पर सात रनों की जीत के बाद से बुलंद हैं. इस मैच में उसके युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. इससे सीनियर खिलाड़ियों पर से दबाव कम होगा और टीम प्रबंधन को उम्मीद होगी कि कप्तान डेविड वॉर्नर, जॉनी बेयरस्टो और मनीष पांडे बल्ले से अच्छा योगदान देंगे. केन विलियमसन से मध्यक्रम को मजबूती देने की उम्मीद होगी.

भुवनेश्वर नहीं खेले तो कौन लेगा उनकी जगह?

टीम के अगर सीनियर खिलाड़ी अगर रन बनाते हैं तो अभिषेक शर्मा, प्रियम गर्ग और अब्दुल समद जैसे युवा खुल कर खेल सकेंगे. भुवनेश्वर कुमार अगर चोट से उबरने में नाकाम रहते हैं तो यॉर्कर विशेषज्ञ टी नटराजन और बाएं हाथ के अन्य तेज गेंदबाज खलील अहमद और स्टार स्पिनर राशिद खान पर बोझ बढ़ेगा. भुवनेश्वर की जगह बासिल थम्पी, संदीप शर्मा और सिद्धार्थ कौल में से किसी एक को मौका मिल सकता है.

