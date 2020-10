IPL: धोनी बदल पाएंगे चेन्नई की सूरत? आज किंग्स XI पंजाब से है मुकाबला

आईपीए के 13वें सीजन के 18वें मुकाबले में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला दुबई में भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा. पिछले चरणों में अपने खेल में शीर्ष पर रहने की आदी चेन्नई की टीम चार मैचों में तीन हार से अब अंक तालिका में निचले स्थान पर है और महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली टीम के लिए यह बिल्कुल ही अलग स्थिति है.

CSK vs KXIP: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच अब तक 21 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं. चेन्नई ने 12 और पंजाब ने 8 मैच जीते हैं, जबकि 2010 में एक मुकाबला टाई रहने पर सुपर ओवर में पंजाब ने बाजी मारी थी. यानी चेन्नई 12-9 से आगे है.

अच्छे खिलाड़ियों के बावजूद CSK के लिए कुछ भी कारगर नहीं हो रहा. उसने शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में अंतिम एकादश में तीन बदलाव किए. अंबति रायडू की वापसी और ड्वेन ब्रोवा की मौजूदगी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी.

फाफ डु प्लेसिस को छोड़कर शीर्ष क्रम के नहीं चलने और मध्य के ओवरों में धीमी रन गति तथा मैच के अंत के लिए ज्यादा रन छोड़ने की आदत के कारण उन्हें लगातार तीन शिकस्त झेलनी पड़ी. टीम में वापसी करने का दम रखती है, लेकिन फील्डिंग, गेंदबाजी और बल्लेबाजी सभी विभाग में एक साथ बेहतरीन होना होगा.

