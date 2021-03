मिताली राज का बड़ा रिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 10,000 रन

भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिये हैं. महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह महज दूसरी खिलाड़ी हैं. मिताली ने शुक्रवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में खेले जा रहे तीसरे वनडे में यह मुकाम हासिल किया. मिताली से पहले इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स ही दस हजार का आंकड़ा छू सकी थीं.

इस मैच से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली के 9965 रन थे. 35 रन बनाते ही उन्होंने 10,000 के जादुई आंकड़े को छुआ. लेकिन वह अपना पारी को लंबा खींच नहीं पाईं. 36 रन बनाने के बाद उन्होंने अपना विकेट गंवाया. मिताली के नाम अब 46.73 की ओसत से कुल 10,001 इंटरनेशनल रन हैं. मिताली ने अपने करियर में रिकॉर्ड 75 अर्धशतक और 8 शतक जमाए हैं.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा, ‘क्या शानदार क्रिकेटर हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज. बधाई मिताली.’

What a champion cricketer! 👏👏



First Indian woman batter to score 10K international runs. 🔝 👍



Take a bow, @M_Raj03! 🙌🙌@Paytm #INDWvSAW #TeamIndia pic.twitter.com/6qWvYOY9gC