2nd ODI: भारतीय महिला टीम का पलटवार- साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से दी मात

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने 1-1 की बराबरी कर ली है. भारत की जीत में झूलन गोस्वामी (4 विकेट) के बाद स्मृति मंधाना (नाबाद 80) का उम्दा प्रदर्शन रहा.

मंगलवार को लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 158 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 28.4 ओवरों में एक विकेट खोकर (160/1) हासिल कर लिया. भारत को पहले वनडे में 8 विकेट से हार मिली थी. दोनों टीमों के बीच तीसरा वनडे इसी मैदान पर शुक्रवार को खेला जाएगा.

India win the second ODI by nine wickets!



An unbeaten 138-run stand between Smriti Mandhana and Punam Raut helps their side chase down 158 and level the #INDvSA five-match series 1-1 🙌 pic.twitter.com/hzkMB95acN — ICC (@ICC) March 9, 2021

भारतीय कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसने नियमित अंतराल में विकेट गंवाए. दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 41 ओवर में 157 रनों पर ऑल आउट हो गई.

DO NOT MISS: @JhulanG10's brilliant 4/42! 👏👏



The #TeamIndia pacer was on a roll with the ball & went on to scalp four South African wickets in the 2nd @Paytm #INDWvSAW ODI. 👍👍



Watch her fantastic bowling display 🎥👇https://t.co/FllLGVXMyw pic.twitter.com/JlJzlS4pd7 — BCCI Women (@BCCIWomen) March 9, 2021

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लारा गुडॉल ने 77 गेंदों पर सर्वाधिक 49 रन बनाए. उनके अलावा कप्तान साने लुस ने 36 रनों का योगदान दिया. दक्षिण अफ्रीका की 5 बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचीं. अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने 42 रन देकर 4 विकेट चटकाए. उनके अलावा राजेश्वरी गायकवाड़ ने 37 रन देकर 3 और मानसी जोशी ने 23 रन देकर 2 विकेट निकाले.

A quickfire 5⃣0⃣ for @mandhana_smriti

A vital partnership between @raut_punam and Smriti#TeamIndia in a solid position in the chase in the 2nd @Paytm #INDWvSAW ODI in Lucknow.



Follow the match 👉 https://t.co/cJaryEyTw5 pic.twitter.com/Jg39XcBqdM — BCCI Women (@BCCIWomen) March 9, 2021

158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही. पारी के पांचवें ओवर में जेमिमाह रॉड्रिग्स (9) को तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने बोल्ड आउट कर दिया. इसके बाद ओपनर स्मृति मंधाना ने आक्रामक शॉट्स जड़कर अफ्रीकी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया. मंधाना ने इस्माइल के पहले ओवर में ही लगातार दो छक्के जड़कर अपने इरादे जतला दिए थे.

उन्होंने पूनम राउत के साथ 138 रनों की नाबाद साझेदारी कर भारत को जीत दिला दी. स्मृति मंधाना ने महज 64 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. पूनम राउत ने भी 89 गेंदों पर 62 रनों की नाबाद पारी खेली.

मंधाना का रिकॉर्ड

इस दौरान स्मृति मंधाना ने खास उपलब्धि हासिल कर ली. लक्ष्य का पीछा करते हुए लगातार 10 वनडे मैचों 50+ का स्कोर बनाने वाली वह पहली खिलाड़ी बनीं. पुरुष क्रिकेटरों ने भी यह कारनामा नहीं किया है.