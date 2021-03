आज मैदान पर दो-दो टीम इंडिया, मिताली और विराट ब्रिगेड का दिखेगा दम

शुक्रवार को भारत की दो-दो टीमें मैदान पर उतरेंगी. अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. दूसरी तरफ लखनऊ में भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना तीसरा वनडे मैच खेलेगी. भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर बेहतरीन शुरुआत करने को आतुर होगी. महिला टीम भी साउथ अफ्रीका को मात देकर सीरीज में बढ़त हासिल करने उतरेगी.

अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा. इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है. इंग्लैंड टी20 रैंकिंग में पहले और भारत दूसरे स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों‌ के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद है.

भारतीय टीम में कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा के अलावा ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या जैसे तूफानी बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं, इंग्लैंड की टीम में भी कप्तान इयोन मॉर्गन, जोस बटलर जैसे धाकड़ बल्लेबाजों से लैस है. चोट के बाद वापसी कर रहे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी, जबकि लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल भी अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे. इंग्लैंड के पास भी जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन और आदिल राशिद जैसे गेंदबाज मौजूद हैं.

भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 14 टी20 मुकाबले खेले गए है. दोनों ही टीमों ने 7-7 मैच जीते हैं. हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ पिछले पांच टी20 मैचों में भारत ने चार मैच जीते हैं और एक में उसे हार मिली है. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 19 सितंबर 2007 को खेला गया था, जिसे भारत ने 18 रनों से जीता था. उसी मैच में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ओवर में छह छक्के जड़े थे. दोनों टीमों के बीच आखिरी टी20 मैच 8 जुलाई 2018 को खेला गया था, जिसे भारत ने 7 विकेट से जीता था.

