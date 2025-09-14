भारत की जैस्मिन लेंबोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, पोलैंड की जूलिया को हराया

भारत की जैस्मिन लेंबोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया. उन्होंने फाइनल मुकाबले में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को स्प्लिट निर्णय से हराया. ये भारत के लिए इस चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है.

वहीं, भारतीय बॉक्सर पूजा रानी 80 किलोग्राम कैटेगरी में सेमीफाइनल में हार गईं और ब्रॉन्ज मेडल पर संतोष करना पड़ा. पूजा रानी का मुकाबला सेमीफाइनल में एमिली एस्क्विथ से था, जिसमें उन्होंने हार का सामना किया.



यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

