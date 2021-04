IPL: ‘चेले’ पंत और 'गुरु' धोनी के बीच होगी भिड़ंत, जानें किसका पलड़ा भारी

आईपीएल के 14वें सीजन के दूसरे मैच में शनिवार को मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगा. दोनों टीमें अपने अभियान का आगाज करेंगी. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की टीमें जब आमने-सामने होंगी, तो यह मुकाबला ‘ एक युवा शार्गिद और उसके उस्ताद’ का भी होगा. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

दिल्ली की टीम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेले गए पिछले सीजन के फाइनल में हारी थी. इस बार खिताब जीतने के सपने को पूरा करने के लिए उसका लक्ष्य जीत के साथ आगाज करने का होगा.

तीन बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स पिछले साल 8 टीमों में 7वें स्थान पर रही. उस खराब प्रदर्शन को भुलाने के लिए आईपीएल की धुरंधर टीम पर जीत के साथ आगाज करने का दबाव होगा.

