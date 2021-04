IPL: हार से निराश नहीं रोहित, बोले- टूर्नामेंंट जीतना महत्वपूर्ण है, पहला मैच नहीं

मुंबई इंडियंस की टीम नौवीं बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपना पहला मैच नहीं जीत पाई, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने साफ किया कि उनकी टीम इससे निराश नहीं है, क्योंकि ‘चैम्पियनशिप जीतना महत्वपूर्ण है, पहला मैच नहीं.’

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से दो विकेट की हार के बाद रोहित ने कहा, ‘चैम्पियनशिप जीतना महत्वपूर्ण है, पहला मैच नहीं. बहुत अच्छा मुकाबला रहा. हमने उन्हें आसानी से नहीं जीतना दिया. हालांकि हम अपने स्कोर से खुश नहीं थे. हमने 20 रन कम बनाए’

मुंबई ने चेपॉक में पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर नौ विकेट पर 159 रन बनाए. हर्षल पटेल ने 27 रन देकर पांच विकेट लेकर उसे बड़ा स्कोर बनाने से रोका. आरसीबी ने एबी डिविलियर्स के 48 रनों की मदद से आठ विकेट पर 160 रन बनाकर जीत से आगाज किया.

रोहित ने कहा, ‘हमने कुछ गलतियां कीं, लेकिन ऐसा होता है. हमें उन्हें भूलकर आगे बढ़ना होगा. पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी और हमें अगले कुछ मैचों में इस पर सोचना होगा.’

