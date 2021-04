IPL: हर्षल पटेल ने गेंद से मचाया तहलका, मुंबई इंडियंस के खिलाफ किया रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के गेंदबाज हर्षल पटेल ने कमाल की गेंदबाजी की. उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस मैच में 4 ओवरों में 27 रन देकर 5 विकेट चटकाए. उनकी शानदार गेंदबाजी के दम पर आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 20 ओवरों में 159 रनों पर रोक दिया.

हर्षल पटेल इसी के साथ आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ बेस्ट बॉलिंग का फिगर रोहित शर्मा के नाम दर्ज था. उन्होंने 2009 में डेक्कन चार्जर्स से खेलते हुए 2 ओवरों में 6 रन देकर 4 विकेट झटके थे.

इसके अलावा हर्षल पटेल भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी की ओर से सर्वश्रेष्ठ गेंदजाबी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गए हैं. उनसे पहले अंकित राजपूत ने किंग्स इंलेवन पंजाब के लिए खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में 14 रन देकर 5 विकेट झटके थे. वहीं, आईपीएल के पिछले सीजन में केकेआर के वरुण चक्रवर्ती ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 27 रन देकर पांच विकेट निकाले थे.

Just ONE run off the last over. Fifer and an economy of 6️⃣.8️⃣.



You’re a 🌟, Harshal! 👏🏻 👏🏻 #PlayBold #WeAreChallengers #MIvRCB #DareToDream pic.twitter.com/fazyvpwSTl