IPL: हार से शुरुआत करने में 'माहिर' है मुंबई इंडियंस, लगातार 9वीं बार किया ऐसा

मुंबई इंडियंस के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन की शुरुआत निराशाजनक रही है. उसे टूर्नामेंट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार का सामना करना पड़ा है. चेन्नई में खेले गए मैच में आरसीबी ने उसे 2 विकेट से हरा दिया. मुंबई इंडियंस को लगातार 9वीं बार आईपीएल के अपने शुरुआती मुकाबले में हार मिली है. उसे 2013 से लगातार इसका सामना करना पड़ रहा है.

शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी का नयोता दिया. मुंबई की शुरुआत खराब रही. रोहित शर्मा के रूप में 24 के स्कोर पर उसका पहला विकेट गिरा. इसके बाद क्रिस लिन ने सूर्यकुमार यादव के साथ दूसरे विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी की. लिन ने 49 रन बनाए. जबकि सूर्यकुमार ने 31 रनों का योगदान किया. इसके अलावा ईशान किशन ने 28 रनों की पारी खेली.

#RCB win the #VIVOIPL 2021 season opener against #MI by two wickets.

इन तीनों बल्लेबाजों के दम पर मुंबई ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए. आरसीबी के लिए हर्षल पटेल ने 27 रन देकर 5 विकेट लिए. जवाब में आरसीबी ने अच्छी शुरुआत की. उसका पहला विकेट 4.2 ओवरों में 36 के स्कोर पर गिरा. अपना पहला मैच खेल रहे रजत पाटीदार ने निराश किया. वह 8 रन बनाकर आउट हुए.

