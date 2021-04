IPL: UAE में बेंच पर समय बीता... अब चेन्नई में उतरते ही खेली शानदार पारी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें सीजन का आगाज चेन्नई में हो चुका है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मुंबई इंडियस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच खेला जा रहा है. मुंबई इंडियंस की ओर इस मैच में दो खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं. इसमें ओपनर क्रिस लिन और बॉलिंग ऑलराउंडर मार्को जेनसेन हैं.

क्रिस लिन 2020 के सीजन से मुंबई इंडियंस से जुड़े हैं. संयुक्‍त अरब अमीरात (UAE) में खेले गए पिछले सीजन में उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था. वह बेंच पर ही बैठे रहे. ऑस्ट्रेलिया के इस विस्फोटक बल्लेबाज को मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले वह कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे.

लिन ने आईपीएल के 2019 के सीजन में 13 मैच खेले थे. उन्होंने 31.15 की औसत और 139.65 के स्‍ट्राइक रेट से 405 रन बनाए थे. इस सीजन में उनका सर्वोच्‍च स्‍कोर 82 रन था. उन्‍होंने 41 चौके और 22 छक्‍के भी लगाए थे.

मुंबई के लिए पहले मैच में ही खेली अच्छी पारी

मुंबई के लिए अपना पहला मैच खेलते हुए लिन ने शानदार पारी खेली. वह 35 गेंदों पर 49 रन बनाकर आउट हुए. लिन का विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने लिया. क्रिस लिन ने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के जड़े. उन्होंने सूर्यकुमार यादव के साथ दूसरे विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी की.

