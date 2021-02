कप्तानी में सुपरहिट विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी के इस रिकॉर्ड की बराबरी की

भारत ने चेन्नई में खेले गए टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड को 317 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम की घरेलू जमीन पर ये 21वीं जीत है. कोहली को ये सफलता 28वें टेस्ट मैच में मिली. वहीं महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम घर पर 30 टेस्ट मैच खेली थी, जिसमें से 21 में उसे जीत मिली थी.

विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम घर पर सिर्फ दो मैच हारी है, जबकि 5 मैच ड्रा रहे हैं. वहीं, धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम तीन मैच हारी थी और 6 मैच ड्रा रहे थे. विराट कोहली के पास धोनी से आगे निकलने का मौका इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में है. चार टेस्ट मैचों की सीरीज के दो मैच बाकी हैं. भारतीय टीम अगर दो में से एक मैच भी जीत जाती है तो कोहली धोनी से आगे निकल जाएंगे.

