IND vs ENG: आर्चर दूसरे टेस्ट से बाहर- कोहनी में चोट, प्लेइंग XI में किसे मिलेगा मौका?

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर कोहनी की चोट के कारण भारत के खिलाफ शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में नहीं खेल पाएंगे. आर्चर के बाहर होने के बाद जेम्स एंडरसन के साथ अनुभवी स्टुअर्ट ब्रॉड का अंतिम एकादश में चुना जाना तय है. इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद चार मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है.

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने गुरुवार को जारी बयान में कहा, ‘जोफ्रा आर्चर दाईं कोहनी के दर्द के कारण भारत के खिलाफ शनिवार से चेन्नई में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे. वह इसी स्थान पर पहले टेस्ट के दौरान असहज महसूस कर रहे थे. यह मैच इंग्लैंड ने 227 रनों से जीता था.’

बारबाडोस में जन्मे इस तेज गेंदबाज को इंग्लैंड की रोटेशन नीति के कारण सीरीज के दौरान आराम दिए जाने की संभावना थी. ईसीबी ने स्पष्ट किया कि इस तेज गेंदबाज को किसी पिछली परेशानी के कारण यह चोट नहीं लगी.

