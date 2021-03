टीम इंडिया ने T20 में भी दिखाया दम, 5वें मैच में इंग्लैंड को 36 रनों से हराया, सीरीज पर कब्जा

भारत ने इंग्लैंड को टी-20 सीरीज के आखिरी मैच में 36 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 3-2 से कब्जा कर लिया. आखिरी मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 225 रनों का लक्ष्य दिया था. जवाब में इंग्लैंड की टीम 188 रन ही बना सकी. मैच में 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. वहीं, सीरीज में तीन अर्धशतक लगाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजे गए.

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था. टीम इंडिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कप्तान विराट कोहली (नाबाद 80) और उपकप्तान रोहित शर्मा (64) की पारी की बदौलत 2 विकेट पर 224 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इंग्लिश टीम ने डेविड मलान (68) और जोश बटलर (52) के दम पर लड़ाई तो की, लेकिन भुवनेश्वर कुमार (15/2) की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने उसे 8 विकेट के नुकसान पर 188 रनों तक ही पहुंचने दिया.

भारत के लिये शार्दुल ठाकुर ने 45 रन देकर तीन और भुवनेश्वर कुमार ने 15 रन देकर दो विकेट चटकाये जबकि आलराउंडर हार्दिक पंड्या ने 34 रन देकर और टी नटराजन ने 39 रन देकर एक एक विकेट हासिल किया. अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ जीत की इस (टेस्ट श्रृंखला से शुरू हुई) लय को वनडे श्रृंखला में भी जारी रखना चाहेगी जिसका पहला मैच 23 मार्च को पुणे में खेला जायेगा.

रोहित और कोहली ने दी तेज शुरुआत

जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड ने शुरू के मैचों में अपनी तेज रफ्तार से भारतीयों को परेशान किया था लेकिन रोहित (34 गेंद में चार चौके और पांच छक्के) और कोहली (52 गेंद में सात चौके और दो छक्के) ने इनके खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाते हुए टीम को पॉवरप्ले में 60 रन बनाने में मदद की. इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिये 54 गेंद में 94 रन की साझेदारी बनी. इनके अलावा सूर्यकुमार यादव (17 गेंद में 32 रन, तीन चौके, दो छक्के) और पंड्या (17 गेंद में नाबाद 39 रन, चार चौके, दो छक्के) ने भी योगदान दिया.

That Winning Feeling! 😁👏#TeamIndia win the 5⃣th & final T20I by 36 runs & complete a remarkable come-from-behind series win. 👍👍@Paytm #INDvENG



Scorecard 👉 https://t.co/esxKh1iZRh pic.twitter.com/FIJzPFX5Ra