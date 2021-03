T-20 में टीम इंडिया का दमदार प्रदर्शन, 3 साल से अजेय, लगातार जीती छठी सीरीज

भारत ने इंग्लैंड को टी-20 सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले में 36 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 3-2 से कब्जा कर लिया. भारत की ये लगातार छठी टी-20 सीरीज जीत है. टी-20 सीरीज में भारत की लगातार जीत का सिलसिला नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हुआ था. इस दौरान भारतीय टीम ने बांग्लादेश (2019), वेस्टइंडीज (2019), श्रीलंका (2020), न्यूजीलैंड (2020), ऑस्ट्रेलिया (2020) के खिलाफ जीत हासिल की है.

भारत आखिरी बार साल 2018 में कोई टी-20 सीरीज हारा था. तब ऑस्ट्रेलिया ने उसे मात दी थी. वहीं, भारतीय टीम लगातार 8 सीरीज से अजेय रही है. सितंबर 2019 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई टी-20 सीरीज 1-1 से ड्रा रही थी. उससे पहले भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी टी-20 सीरीज जीती थी.

विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम टी-20 सीरीज (3 या उससे ज्यादा मैचों की) के पिछले 10 निर्णायक मुकाबले में से 9 में जीत हासिल कर चुकी है. ये आंकड़े 2016 टी20 वर्ल्ड कप के बाद के हैं.

