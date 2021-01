IND vs AUS: 'हिटमैन शो' के लिए टीम इंडिया तैयार, सिडनी में इतिहास रचने का मौका

‘हिटमैन’ रोहित शर्मा की वापसी से मजबूत बनी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार से सिडनी में दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है. यहां शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में रहाणे ब्रिगेड अपने विजय क्रम जारी रख सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल करने उतेरगी. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे शुरू होगा.

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ यादगार पारियां खेली हैं, लेकिन यह टीम के लिए भाग्यशाली मैदान नहीं रहा है, क्योंकि उसे यहां 5 मैचों में पराजय का सामना करना पड़ा. उसने एससीजी पर एकमात्र जीत 43 साल पहले हासिल की थी.

अगर अजिंक्य रहाणे की टीम सिडनी में इतिहास रचकर 2-1 से बढ़त हासिल कर लेती है, तो फिर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी उसके पास ही बनी रहेगी और यह भारतीय क्रिकेट में सबसे यादगार पलों में से एक होगा.

यह इसलिए भी खास होगा क्योंकि भारतीय टीम अपने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली और दो प्रमुख तेज गेंदबाजों के बिना इसे हासिल करेगी. ऐसा हर समय नहीं होता, जब स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाजों से सजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को भारतीय गेंदबाजों ने दहशत में डाला हो.

Test match prep done right ✅ Countdown to the SCG Test begins ⏳ Who are you most excited to watch in action tomorrow? 😃😃 #TeamIndia 🇮🇳 #AUSvIND 📸📸: Getty Images Australia pic.twitter.com/BXrRXrekQA

मोहम्मद शमी के बाद उमेश यादव के भी बाहर होने के बाद नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर में से जिसका भी चयन किया जाएगा उसे यह जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी.

ऑस्ट्रेलिया पर भारतीय गेंदबाजों ने किस तरह से दबाव डाला है इसका प्रमाण यह है कि वह 70 प्रतिशत फिट डेविड वॉर्नर को उतारने की तैयारी कर रहा है, ताकि अधर में लटकी उनकी बल्लेबाजी की नैया पार लग सके.

ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी बल्लेबाजी को लेकर कितनी मायूस है उसका अंदाजा कप्तान टिम पेन के बयान से लगाया जा सकता है. पेन ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘वह (वॉर्नर) ऊर्जावान और पेशेवर खिलाड़ी हैं, जो तुरंत प्रभाव छोड़ सकते हैं और बाकी खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भर सकते हैं.’

देखें: आजतक LIVE TV

ऐसी परिस्थितियों में रोहित शर्मा भारतीय टीम से जुड़ते हैं, जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलते समय चोटिल होने के कारण सीमित ओवरों की सीरीज और पहले दो टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाए थे.

ऑस्ट्रेलिया आने पर सिडनी के एक अपार्टमेंट में दो सप्ताह तक क्वारनटीन रहने के बाद रोहित टीम से जुड़े, लेकिन मेलबर्न के एक रेस्तरां में एक उत्साही प्रशंसक के कारण उनके और चार अन्य भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ संभावित जैव सुरक्षा उल्लंघन के लिए जांच बिठाई गई.

लेकिन रोहित इतने अनुभवी और पेशेवर खिलाड़ी हैं कि इन सब चीजों से उनका ध्यान भंग नहीं होगा और इसका सबूत मंगलवार को मिला, जब उन्होंने नेट पर जमकर अभ्यास किया और रविचंद्रन अश्विन जैसे गेंदबाजों का सहजता से सामना किया. उनकी उपस्थिति से टीम और युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और यही वजह है कि उन्हें चेतेश्वर पुजारा की जगह उपकप्तान नियुक्त किया गया.

सिडनी का विकेट पारंपरिक तौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल रहा है तथा यहां सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और यहां तक कि पिछले दौरे में पुजारा और ऋषभ पंत ने भी शतक जमाए थे. अगर रोहित और शुभमन गिल टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, तो इससे पुजारा को राहत मिलेगी जो पहले दो टेस्ट मैचों में लचर प्रदर्शन करने के कारण दबाव में हैं.

Tim Paine has all-but confirmed opener David Warner will play in the third Test and hinted his inclusion might not be the only change to the team's starting XI, reports @ARamseyCricket #AUSvIND https://t.co/55pTDQ58bN pic.twitter.com/SJW4VidNy9