ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ न्यूजीलैंड बनी नंबर-1 टेस्ट टीम, PAK का किया सफाया

न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ शीर्ष पर जा पहुंची हैं. उसने रैंकिंग के इतिहास में पहली बार यह उपलब्धि हासिल की है. बुधवार को कीवी टीम ने क्राइस्टचर्च टेस्ट में पाकिस्तान को पारी और 176 रनों से मात दी. इसके साथ ही उसने दो मैचों की सीरीज में मेहमान टीम का 2-0 से सफाया किया.

केन विलियमसन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम ने पहला टेस्ट 101 रनों से जीता था. यह सीरीज विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है और कीवियों ने पूरे 120 अंक हासिल किए. टेस्ट रैंकिंग में अब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर थी. न्यूजीलैंड के अब 118 रेटिंग अंक हो गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम 116 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर फिसल गई है.

