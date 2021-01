IND vs AUS सिडनी टेस्ट: रोहित ले सकते हैं मयंक की जगह, शार्दुल-सैनी में है टक्कर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा सीरीज का तीसरा टेस्ट गुरुवार से सिडनी में खेला जाएगा. सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा का मयंक अग्रवाल की जगह टीम में शामिल होना लगभग पक्का है, जबकि चोटिल उमेश यादव की जगह तीसरे तेज गेंदबाज के लिए शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी में किसी एक का चयन होगा. फिलहाल यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर है.

अग्रवाल पिछली 8 टेस्ट पारियों में से 7 में बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे हैं, जिससे टीम प्रबंधन को उनकी जगह रोहित को शामिल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी. टीम प्रबंधन में हालांकि सैनी और शार्दुल में से किसी एक के नाम पर सहमति नहीं बनी है.

कुछ दिन पहले तक मुंबई के तेज गेंदबाज और निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर इसके लिए पहली पसंद बन कर उभरे थे, लेकिन यह पता चला है कि कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों का मानना है कि भारत के सबसे तेज गेंदबाज सैनी अपनी गति से ऑस्ट्रेलियाई टीम को परेशान कर सकते हैं.

भारतीय टीम ने दिन में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में नेट सत्र में अभ्यास किया, जहां सभी की निगाहें रोहित शर्मा पर थीं. वह तेज गेंदबाजी और स्पिन दोनों के खिलाफ काफी सहज दिखे.

