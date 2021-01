थाईलैंड में कोविड-19 प्रोटोकॉल से नाराज साइना, BWF की आलोचना की

बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल बैंकॉक में होने वाले आगामी टूर्नामेंटों से पहले लगाए गए प्रतिबंधों पर खुश नही हैं. उन्होंने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत लगाए गए प्रतिबंधों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कई ट्वीट किए.

भारतीय खिलाड़ी बेंकॉक में 12 से 17 जनवरी के बीच योनेक्स थाईलैंड ओपन में भाग लेंगे. इसके बाद 19 से 24 जनवरी के बीच टोयोटा थाईलैंड ओपन और 27 से 31 जनवरी के बीच बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स खेला जाएगा.

साइना ने ट्रेनर और फिजियो से मिलने की इजाजत नहीं देने पर विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) की आलोचना की है. 30 साल की इस शटलर ने जल्द से जल्द हल निकालने का आग्रह किया है.

No Time for warm ups / taping / cool downs / stretches..we are talking about the best players in the world competing isn’t it ? We’ve spent a lot of money getting the physios and trainers along with us . If they can’t help us then why was this not told before ? @bwfmedia