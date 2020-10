फ्रेंच ओपन: लाल बजरी पर 13वें खिताब की ओर बढ़ रहे नडाल, निशिकोरी बाहर

गत चैम्पियन राफेल नडाल ने आसान जीत से फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम के तीसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि महिला वर्ग में अमेरिकी ओपन की उपविजेता विक्टोरिया अजारेंका को उलटफेर का सामना करना पड़ा. 34 साल के दूसरे वरीय नडाल ने दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिकी खिलाड़ी मैकेंजी डोनल्ड को 6-1, 6-0, 6-3 से शिकस्त दी.

रिकॉर्ड 13वां रोलां गैरो खिताब जीतने और रोजर फेडरर के 20 मेजर खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी की कोशिश में जुटे नडाल का सामना इटली के स्टेफानो ट्रेवागलिया से होगा. स्टेफानो ने जापान के कई निशिकोरी को पांच सेटों तक चले मुकाबले में 6-4, 2-6, 7-6 (7), 4-6, 6-2 मात दी.

