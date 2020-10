IPL: ये यंगिस्तान 'तिकड़ी' की जीत, दुबई स्टेडियम में मौजूद किंग खान ने भर दिया जोश

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के एकतरफा मुकाबले में बुधवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) को 37 रनों से मात दी. इस हार के साथ ही स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की जीत की हैट्रिक अधूरी रह गई. कोलकाता की जीत में शुभमन गिल की बल्लेबाजी के बाद युवा गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन का अहम योगदान रहा.

केकेआर के लिए युवा भारतीय पेसर शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी ने कमाल की गेंदबाजी की. मैन ऑफ द मैच शिमव मावी ने जहां 4 ओवरों में 20 रन देकर 2 विकेट चटकाए, वहीं नागरकोटी ने 2 ओवरों में 13 रन देकर दो विकेट निकाले. सबसे बढ़कर उन्होंने ये दोनों विकेट एक ही ओवर में हासिल किए. वरुण चक्रवर्ती ने भी दो विकेट अपने नाम किए.

King Khan is in the house, cheering for his lads. @iamsrk | #Dream11IPL #RRvKKR pic.twitter.com/1ZGZdrMOlt

पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने शुभमन गिल के 47 रनों (34 गेंदों में) की मदद से 6 विकेट पर 174 रन बनाए थे. जवाब में रॉयल्स की टीम नौ विकेट पर 137 रन ही बना सकी. गिल लगातार दूसरे अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे. लेकिन आर्चर ने 12वें ओवर में उन्हें आउट किया.

KKR के ये तीनों युवा खिलाड़ी (गिल-मावी-नागरकोटी) 2018 के अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम में थे और अपने प्रदर्शन से चौंकाया था. शुभमन गिल ने 124.00 के एवरेज से पांच पारियों में 372 रन बनाए थे, वहीं तेज गेंदबाजों की जोड़ी मावी और नागरकोटी ने 9-9 विकेट झटके थे.

WATCH - Pacers special: Mavi + Nagarkoti



No better sight than seeing two young pacers doing the job for #KKR. Watch this video capsule for their 4 wickets that helped KKR's win over #RR.https://t.co/KDXlZprHcr #Dream11IPL