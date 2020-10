IPL: स्मिथ ने की दुबई के रिकॉर्ड की अनदेखी, मैच शुरू होने से पहले ही तय हो गया था 'नतीजा'

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें संस्करण में राजस्थान रॉयल्स (RR) के विजय रथ को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रोक दिया. स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली रॉयल्स टीम लगातार तीसरी जीत हासिल नहीं कर पाई. उसकी यह हैट्रिक अधूरी रह गई.

शारजाह में अपने पिछले दोनों मैचों में 200 के पार रन बनाने वाली राजस्थान रॉयल्स टीम 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 विकेट पर 137 रन ही बना सकी और उसे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 37 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

Take a look at where the 8 teams stand after Match 12 of #Dream11IPL. pic.twitter.com/0b0dzXhRAf