Australian Open: जोकोविच की ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत, पहुंचे क्वार्टर फाइनल में

आठ बार के चैम्पियन नोवाक जोकोविच ने चार सेट तक चले मुकाबले में मिलोस राओनिच को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की. इसके साथ ही सर्बियाई स्टार ने ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज की, लेकिन लेकिन पुरुष वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम का सफर चौथे दौर में थम गया.

शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज करने वाले रोजर फेडरर के बाद सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं. जोकोविच टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ तीसरे दौर के मैच में कोर्ट पर गिरने से चोटिल हो गए थे. पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण उन्होंने शनिवार को अभ्यास नहीं किया था. उन्होंने हालांकि इस मैच में चोटिल होने का कोई लक्षण नहीं दिखाया और 7-6, 4-6, 6-1, 6-4 से जीत दर्ज की. कनाडा के राओनिच के खिलाफ यह उनकी लगातार 12वीं जीत है.

सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीत (ओपन एरा, 14 फरवरी 2021 तक)

जीत-हार का रिकॉर्ड

1. रोजर फेडरर (स्विट्जरलैंड) 362-59

2. नोवाक जोकोविच (सर्बिया) 300-45

3. राफेल नडाल (स्पेन) 284-39

अगले दौर में जोकोविच का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा. उन्होंने कहा कि अगले मैच के लिए वह पूरी तैयारी करेंगे क्योंकि यह टेनिस के शीर्ष चार टूर्नामेंटों में से एक है. उन्होंने कहा, ‘अगर यह ग्रैंड स्लैम की जगह कोई और टूर्नामेंट होता तो मैं उससे हट गया होता. यह ग्रैंड स्लैम है और मैं इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहता हूं.’

Get out the record book 📖



The world No.1 becomes the 2nd player in history to notch up 3️⃣0️⃣0️⃣ Grand Slam match wins 👏#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/CRcqlnp89N — #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021

यूएस ओपन के उपविजेता ज्वेरेव ने 23वीं वरीयता प्राप्त दुसान लाजोविच को 6-4, 7-6, 6-3 से हराया. ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के उपविजेता और यूएस ओपन चैम्पियन डोमिनिक थीम हालांकि उलटफेर का शिकार हो गए. 18वीं वरीयता प्राप्त ग्रिगोर दिमित्रोव ने तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को 6-4, 6-4, 6-0 से हराया.

महिलाओं में सेरेना विलियम्स, सिमोना हालेप और नाओमी ओसाका ने जीत दर्ज करके महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. सेरेना ने 7वीं वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका को 6-4, 2-6, 6-4 से हराकर रिकॉर्ड 24वें ग्रैंड स्लैम खिताब की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा. उन्होंने इससे पहले आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2017 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में ही जीता था.

सेरेना का यह किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में चौथे दौर का 62वां मैच था, जबकि सबालेंका इस दौर में अपना केवल दूसरा मैच खेल रही थीं. इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन आखिर में सेरेना का अनुभव उनके काम आया. क्वार्टर फाइनल में वह सिमोना हालेप से भिड़ेंगी.

दूसरी वरीयता प्राप्त हालेप ने फ्रेंच ओपन की चैम्पियन इगा स्वितेक को 3-6, 6-1, 6-4 से हराया. इससे पहले तीन बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और तीसरी वरीयता प्राप्त नाओमी ओसाका ने दो मैच प्वाइंट बचाकर वापसी की और गर्बाइन मुगुरुजा को 4-6, 6-4, 7-5 से हराया. उन्होंने आखिरी चार गेम जीतकर शानदार वापसी की.

ऑस्ट्रेलियाई ओपन में 2019 की चैम्पियन ओसाका आखिरी सेट में 5-3 के स्कोर पर 15-40 से पीछे थीं. मुगुरुजा के पास इस तरह से दो मैच प्वाइंट थे, लेकिन वह उनका फायदा नहीं उठा पाईं. ओसाका अब ताइवान की 35 साल सी सु वेई से भिड़ेंगी.

✅ Trailing a set and a break

✅ Down a break in the third

✅ Match points saved



A match for the ages gives @naomiosaka 1️⃣8️⃣ straight wins and a first victory over Muguruza.#AusOpen | #AO2021 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021

गैरवरीयता प्राप्त सु वेई ने 2019 की फ्रेंच ओपन की फाइनलिस्ट मार्केटा वांड्रोसोवा को 6-4, 6-2 से हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. वह ओपन युग में अपने पहले ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे उम्रदराज (35) महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं.

इस बीच पुरुष वर्ग में रूस के क्वालिफायर असलान करातसेव ने 20वीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स आगुर अलिसामी को 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.

यह पुरुष एकल में 1996 के बाद पहला मौका है, जब किसी खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम में पदार्पण करते हुए अंतिम 8 में जगह बनाई. इससे पहले अलेक्स रादुलेस्कु ने 1996 में विंबलडन में यह करिश्मा दिखाया था.