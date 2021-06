डेवोन कॉनवे: क्रिकेट के जुनून में बेच दी थी अपनी जायदाद, अब डेब्यू टेस्ट में दिखा जलवा

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. उन्होंने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में दोहरा शतक जड़ दिया. कॉनवे इंग्लिश सरजमीं पर डेब्यू टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

न्यूजीलैंड के नवोदित ओपनर डेवोन कॉनवे की कहानी निश्चित रूप से दिल को छू लेने वाली है. साउथ अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना पाने के बाद कॉनवे 2017 में न्यूजीलैंड आ गए. साउथ अफ्रीका छोड़ने से पहले कॉनवे ने अपनी सारी जायदाद और कार बेच दी, क्योंकि वह न्यूजीलैंड में नए सिरे से शुरुआत करना चाहते थे. आखिरकार कड़ी मेहनत और क्रिकेट के प्रति जुनून ने उन्हें मंजिल तक पहुंचा ही दिया.

An out-of-this-world performance from Devon Conway on debut 🤩#ENGvNZ pic.twitter.com/XSSXKHrlKJ