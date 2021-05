कोरोना के खिलाफ भारत की जंग में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया मदद का हाथ

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने भारत में तबाही मचा रही कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ाई के समर्थन में 50 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 28 लाख 75 हजार रुपये) देने का वादा किया. साथ ही वह अपने खिलाड़ी संघ तथा यूनिसेफ के साथ मिलकर और राशि जुटाएगा.

पिछले कुछ हफ्तों से भारत में संक्रमण के रोजाना तीन लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं और इस दौरान प्रतिदिन चार लाख से अधिक मामले भी सामने आए. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रोजाना मरने वालों का आंकड़ा भी तीन हजार से अधिक है.

सीए ने बयान में कहा, ‘ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कोविड-19 संकट में भारत की अपील का समर्थन करेगा और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर संघ और यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया साझेदारी करके जरूरी कोष जुटाएंगे.’

Australian Cricket will throw its support behind the India COVID-19 Crisis Appeal by partnering with the @ACA_Players and @unicefaustralia to raise much needed funds.



Donate to UNICEF Australia’s India COVID-19 Crisis Appeal: https://t.co/JWpslbtY2j pic.twitter.com/E0CMow6h8z