IPL: कप्तानी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं ऋषभ पंत, बोले- हर दिन सीख रहा हूं

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम में में अधिकतर चीजों के व्यवस्थित हो जाने से खुश युवा कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि वह अपनी इस भूमिका का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं. कोच रिकी पोटिंग और सीनियर खिलाड़ियों से उन्हें हर दिन कुछ नई सीख मिल रही है.

दिल्ली ने रविवार को पंजाब किंग्स (PBKS) को 7 विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शीर्ष स्थान हासिल किया. यह उसकी 8 मैचों में छठी जीत है. पंजाब को इतने ही मैचों में 5वीं हार का सामना करना पड़ा.

Here's the Points Table after Match 29 of #VIVOIPL. @DelhiCapitals take the top spot, @PunjabKingsIPL are 6th. #PBKSvDC #VIVOIPL #IPL2021 pic.twitter.com/OhVMpze5VD