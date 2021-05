IPL: पिछले 3 मैचों में 2 हार से परेशान RCB, कोहली को मिलेगी KKR से टक्कर

आईपीएल के 14वें सीजन के 30वें मैच में सोमवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. सितारों से सजी आरसीबी की टीम केकेआर को हराकर जीत की लय में वापस लौटने की कोशिश करेगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

लगातार 4 जीत के साथ एक समय शीर्ष पर चल रही विराट कोहली की अगुआई वाली आरसीबी की टीम पिछले 3 मैचों में 2 हार के बाद तीसरे स्थान पर खिसक गई है. कोलकाता की टीम 7 में से 2 ही मैच जीत पाई है. वह 7वें स्थान पर है.

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अगर दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत और शिमरॉन हेटमेयर की आक्रामक जोड़ी के खिलाफ अंतिम ओवर में 14 रनों का बचाव नहीं करते, तो आरसीबी की टीम अपने पिछले तीनों मैच गंवा चुकी होती.

Here's the Points Table after Match 29 of #VIVOIPL . @DelhiCapitals take the top spot, @PunjabKingsIPL are 6th. #PBKSvDC #VIVOIPL #IPL2021 pic.twitter.com/OhVMpze5VD

RCB vs KKR: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक (2008-2021) 27 मुकाबले हुए हैं. बेंगलुरु ने 13, जबकि कोलकाता ने 14 मैचों में बाजी मारी, पिछले पांचों में आरसीबी ने कोलकाता को 4 बार मात दी. इस सीजन में दोनों टीमें जब पहले मैच में आमने-सामने हुई थीं, तो आरसीबी ने 38 रनों से जीत हासिल की थी.

केकेआर पर दबाव डालने के लिए आरसीबी की नजरें अपने शीर्ष बल्लेबाजों कोहली, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल पर टिकी होंगी. प्रतिभावान युवा सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल भी बड़ी पारी खेलने को बेताब होंगे, क्योंकि वह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नाबाद 101 रनों के बाद प्रभावी पारी नहीं खेल पाए हैं.

इयोन मॉर्गन की अगुआई में सत्र की जीत से शुरुआत करने वाली केकेआर की टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है और टीम को 7 मैचों में 5 हार का सामना करना पड़ा है. उस पर लगातार तीसरे सत्र में जल्दी बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है.

All set to ride into the second half of the campaign ⚔️#KKRvRCB #IPL2021 pic.twitter.com/mmBClT2Now