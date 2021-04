अब RCB के लिए आई बुरी खबर... ये दो खिलाड़ी हुए IPL से बाहर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को तगड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन और लेग स्पिनर एडम जाम्पा आईपीएल 2021 से बाहर हो गए हैं. रिचर्डसन और जाम्पा ने निजी कारणों के चलते ऑस्ट्रेलिया लौटने का फैसला किया है. आरसीबी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.

आरसीबी ने लिखा, 'एडम जाम्पा और केन रिचर्डसन निजी कारणों से ऑस्ट्रेलिया लौट रहे हैं. वह आईपीएल 2021 में बाकी मैचों के लिए अनुपलब्ध रहेंगे. आरसीबी मैनेजमेंट उनके फैसले का सम्मान करते हुए उन्हें पूरा सपोर्ट करने की पेशकश करता है.

Official Announcment:



Adam Zampa & Kane Richardson are returning to Australia for personal reasons and will be unavailable for the remainder of #IPL2021. Royal Challengers Bangalore management respects their decision and offers them complete support.#PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/NfzIOW5Pwl