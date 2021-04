IPL पर कोरोना का असर: दिल्ली के दिग्गज स्पिनर ने लिया ब्रेक, टीम का आया ये बयान

कोरोना वायरस से इस वक्त भारत जूझ रहा है और हर जगह मुश्किल वक्त है. इस बीच देश में आईपीएल 2021 का आयोजन भी हो रहा है. लेकिन बीते दिन एक बड़ी खबर आई. दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस साल आईपीएल से ब्रेक लेने का फैसला किया है. अश्विन ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया और कहा कि वो इस वक्त अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं.



दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच खत्म होने के बाद बीते दिन रविचंद्रन अश्विन ने ट्वीट किया. अश्विन ने लिखा, ‘मैं कल से इस साल के आईपीएल से ब्रेक ले रहा हूं. मेरा परिवार इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और मैं उनका साथ देना चाहता हूं. मैं वापस आकर खेलने की कोशिश करूंगा, अगर सब सही होता है तो. धन्यवाद.’

I would be taking a break from this years IPL from tomorrow. My family and extended family are putting up a fight against #COVID19 and I want to support them during these tough times. I expect to return to play if things go in the right direction. Thank you @DelhiCapitals 🙏🙏