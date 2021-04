दिल्ली कैपिटल्स को लगा तगड़ा झटका, इस स्टार गेंदबाज ने IPL से लिया ब्रेक

आईपीएल-14 के 20वें में मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को सुपर ओवर में मात दी. जीत के बाद जश्न में डूबी दिल्ली के लिए एक बुरी खबर आई. टीम के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस साल के आईपीएल से ब्रेक लेने का फैसला किया है. अश्विन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.

अश्विन का परिवार और उनके करीबी कोविड-19 से जूझ रहे हैं. जिसके चलते अश्विन ने आईपीएल से ब्रेक लेकर परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया है. हालांकि अश्विन ने उम्मीद जताई कि अगर जल्द सब ठीक हुआ, तो वह टीम के साथ फिर से जु़ड़ने की कोशिश करेंगे. अश्विन अपने होम ग्राउंड चेन्नई में सनराइजर्स के खिलाफ हुए मुकाबले में भी टीम का हिस्सा थे. हालांकि अश्विन उस मुकाबले में कोई विकेट नहीं चटका पाए थे.

अश्विन ने लिखा, 'मैं कल (सोमवार) से इस साल के आईपीएल से ब्रेक लेने जा रहा हूं. मेरा परिवार और करीबी रिश्तेदार कोविड-19 से मुकाबला कर रहे हैं और मैं इस कठिन समय में उनका साथ देना चाहता हूं. अगर चीजें सही दिशा में जाती हैं, तो मैं मैदान पर फिर से लौटने का प्रयास करूंगा. धन्यवाद दिल्ली कैपिटल्स.'

दिल्ली कैपिटल्स ने भी ट्वीट करके भी अश्विन के इस फैसले की जानकारी दी और उनके इस फैसले का पूरा समर्थन किया.

I would be taking a break from this years IPL from tomorrow. My family and extended family are putting up a fight against #COVID19 and I want to support them during these tough times. I expect to return to play if things go in the right direction. Thank you @DelhiCapitals 🙏🙏 — Stay home stay safe! Take your vaccine🇮🇳 (@ashwinravi99) April 25, 2021

कैपिटल्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल 2021 से ब्रेक लेने का फैसला किया है, ताकि कोरोना महामारी से लड़ने में अपने परिवार का साथ दे सकें. अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह मैदान पर खेलते दिख सकते हैं. इस कठिन समय में हम आपके साथ खड़े हैं. दिल्ली कैपिटल्स के सभी सदस्य की ओर से आपको और आपके परिवार को ताकत और दुआएं मिले.'

🚨 UPDATE 🚨



Ravichandran Ashwin has decided to take a break from #IPL2021 to support his family in the fight against #COVID19, with the option to return should things get better.



We at Delhi Capitals extend him our full support 💙#YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/A9BFoPkz7b — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 25, 2021

23 अप्रैल को भी रविचंद्रन अश्विन ने देश में फैली इस महामारी के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की थी. अश्विन ने ट्विटर पर लिखा था, 'मेरे देश में जो कुछ हो रहा है... यह हृदयविदारक है. मैं स्वास्थ्य से जुड़े विभाग में नहीं हूं, लेकिन उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. मैं प्रत्येक भारतीय से अपील करना चाहता हूं कि वे सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें.'

Heart breaking to see what’s happening around my country! I am not in the healthcare fraternity, but my sincere gratitude to each of them. I would also like to make an earnest appeal to every Indian to exercise caution and stay safe. — Stay home stay safe! Take your vaccine🇮🇳 (@ashwinravi99) April 23, 2021

अश्विन से पहले भी कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को बीच में ही छोड़कर लौट चुके हैं. रविवार को ही राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज एंड्र्यू टाई ने भी निजी कारणों से टूर्नामेंट से बाहर होने का फैसला किया था. रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली के पांचों मुकाबले में हिस्सा लिया. अश्विन इस दौरान महज एक विकेट ले पाए, लेकिन उन्होंने 7.73 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की.