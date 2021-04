IPL: वॉर्नर का शॉर्ट रन सनराइजर्स हैदराबाद को पड़ा भारी, हो सकता था एक और सुपर ओवर

दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग-14 के 20वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस बेहद रोमांचक मुकाबले का नतीजा सुपर ओवर से निकला. सुपर ओवर में हैदराबाद की टीम केवल 7 रन ही बना सकी, जिसके बाद ऋषभ पंत और शिखर धवन ने 8 रन बनाकर दिल्ली को जीत दिलाई.

सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से राशिद खान सुपर ओवर में गेंदबाजी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए. वहीं, दिल्ली की ओर से सुपर ओवर में गेंदबाजी अक्षर पटेल ने की थी. हैदराबाद की ओर से वॉर्नर और विलियमसन ने सुपर ओवर में बल्लेबाजी की, लेकिन अक्षर पटेल के ओवर में खुलकर रन नहीं बना सके.

इसके अलावा कप्तान वॉर्नर ने आखिरी गेंद पर रन लेने में गलती हो गई और उनके द्वारा लिए गया दो रन शॉर्ट रन में तब्दील हुआ. आखिरी गेंद पर जहां हैदराबाद को 2 रन मिलने चाहिए थे, वहीं उसके खाते में 1 रन जुड़े, जिसके कारण दिल्ली को 6 गेंद पर 8 रन का टारगेट मिला.

If it wasn't a short run, we could have seen another super over and shows the importance of new rule in #IPL2021 pic.twitter.com/HLw2PXXlNr