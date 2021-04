IPL: सांस रोक देने वाले मैच में दिल्ली ने मारी बाजी, ऐसा रहा सुपर ओवर का रोमांच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 के 20वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स को ये जीत सुपर ओवर में मिली. इस सीजन का ये पहला सुपर ओवर भी रहा. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए. जवाब में सनराइजर्स की टीम भी 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना पाई.

स्कोर बराबर रहने के बाद दोनों टीमों के बीच सुपर ओवर खेला गया. सनराइजर्स की ओर से केन विलियमसन और कप्तान डेविड वॉर्नर ने बल्लेबाजी की. वहीं, दिल्ली की ओर से स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद सौंपी गई. मैच में 4 ओवरों में 26 रन देकर दो विकेट लेने वाले अक्षर पटेल ने सुपर ओवर में भी कसी हुई गेंदबाजी की.

उन्होंने हैदराबाद के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. अक्षर पटेल के इस ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री पड़ी. वॉर्नर और विलियमसन की जोड़ी ने अक्षर पटेल के ओवर में 8 रन बनाए. हालांकि आखिरी गेंद पर वॉर्नर के शॉर्ट रन के कारण उसका एक रन घटा दिया गया, जिसके बाद दिल्ली को 8 रनों का लक्ष्य मिला.

दिल्ली की ओर से ऋषभ पंत और शिखर धवन ने कमान संभाली. वहीं, हैदराबाद ने गेंदबाजी का जिम्मा अपने स्टार स्पिनर राशिद खान को दिया. राशिद खान का सुपर ओवर में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है और इस बार भी वैसा ही रहा. पंत और धवन की जोड़ी दिल्ली को जीत दिलाई दी.

ऐसा रहा सुपर ओवर का रोमांच

हैदराबाद की पारी...

- अक्षर पटेल की पहली गेंद का सामना डेविड वॉर्नर ने किया. अक्षर की ये गेंद डॉट रही.

- पटेल की दूसरी गेंद पर वॉर्नर ने लेग साइड पर खेलकर सिंगल लिया. स्ट्राइक केन विलियमसन के पास आई.

- ओवर की तीसरी गेंद का सामना विलियमसन ने किया. उन्होंने अक्षर की इस गेंद पर चौका जड़ा.

- अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर विलियमसन ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे और गेंद डॉट रही.

- पांचवीं गेंद पर केन विलियमसन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक वॉर्नर के पास आई.

- ओवर की छठी गेंद पर वॉर्नर ने लेग साइड पर खेलकर दो रन लिया. हालांकि शॉर्ट रन के कारण अंपायर को एक रन घटाना पड़ा. हैदराबाद के खाते में सिर्फ एक रन जुड़ा. इस तरह हैदराबाद ने 6 गेंदों पर 7 रन बनाए और दिल्ली को 8 रनों का लक्ष्य दिया.

#SRHvDC



Warner's short run costed them the match in #superover pic.twitter.com/u02AX3fLgT