धोनी को मिला ICC का ये बड़ा अवॉर्ड, दशक के बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर बने स्मिथ

आईसीसी का दशक का क्रिकेट भावना पुरस्कार (ICC Spirit of Cricket Award of the Decade) टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मिला है. पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में नॉटिंघम टेस्ट में अजीबोगरीब ढंग से रन आउट के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को वापस बुलाने के इशारे के लिए प्रशंसकों द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया.

🇮🇳 MS DHONI wins the ICC Spirit of Cricket Award of the Decade 👏👏



The former India captain was chosen by fans unanimously for his gesture of calling back England batsman Ian Bell after a bizarre run out in the Nottingham Test in 2011.#ICCAwards | #SpiritOfCricket pic.twitter.com/3eCpyyBXwu — ICC (@ICC) December 28, 2020

कोहली का धमाल, ICC ने चुना दशक का बेस्ट क्रिकेटर और वनडे खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को आईसीसी दशक का बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर (ICC Men’s Test Cricketer of the Decade) चुना गया है. मौजूदा नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज स्मिथ ने आईसीसी अवॉर्ड़ की अवधि में 65.79 औसत से 7040 टेस्ट रन बनाए, जिसमें 26 शतक, 28 अर्द्धशतक शामिल हैं.

🇦🇺 STEVE SMITH is the ICC Men’s Test Cricketer of the Decade 👏👏



🏏 7040 Test runs in the #ICCAwards period

🅰️ 65.79 average ➜ Highest in top 50

💯 26 hundreds, 28 fifties



Unique, relentless and unbelievably consistent 🙌 pic.twitter.com/UlXvHaFbDz — ICC (@ICC) December 28, 2020

अफगानिस्तान ने लेग स्पिनर राशिद खान को दशक का बेस्ट (पुरुष) टी-20 खिलाड़ी चुना गया है. राशिद खान ने 48 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 89 विकेट झटके हैं. टी-20 इंटरनेशनल मैचों में राशिद खान का बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 3 रन देकर 5 विकेट था. राशिद खान ने इंटरनेशनल टी-20 में तीन बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल लिया है.

🇦🇫 RASHID KHAN is the ICC Men’s T20I Cricketer of the Decade 👏👏



☝️ Highest wicket-taker in the #ICCAwards period ➜ 89

🅰️ 12.62 average 🤯

💥 Three four-wicket hauls, two five-fors



What a story ❤️ pic.twitter.com/Y59Y6nCs98 — ICC (@ICC) December 28, 2020

ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पैरी को आईसीसी ने दशक की बेस्ट महिला क्रिकेटर और महिला वनडे खिलाड़ी चुना है. इतना ही नहीं एलिसा पैरी को दशक की बेस्ट महिला टी-20 खिलाड़ी भी चुना गया है.

The phenomenal Ellyse Perry wins the Rachael Heyhoe Flint Award for ICC Female Cricketer of the Decade 🙌



🏏 4349 international runs during the #ICCAwards period

☝️ 213 wickets

🤯 Four-time @T20WorldCup champion

🏆 @CricketWorldCup 2013 champion



A clean sweep for Perry ⭐ pic.twitter.com/yc9GjGBlFS — ICC (@ICC) December 28, 2020

🇦🇺 ELLYSE PERRY is the ICC Women’s ODI Cricketer of the Decade 👏👏



🏏 2621 ODI runs in the #ICCAwards period

🅰️ 68.97 batting average 🤯

☝️ 98 wickets at 25.09

🏆 ICC @CricketWorldCup 2013 champion



An all-round genius! pic.twitter.com/0PGHbkrGMh — ICC (@ICC) December 28, 2020

🇦🇺 ELLYSE PERRY is the ICC Women’s T20I Cricketer of the Decade 👏👏



🏏 1155 runs at 30.39 in the #ICCAwards period

☝️ 89 wickets at 20.64

🏆 ICC @T20WorldCup champion in 2012, 2014, 2018 and 2020 🤯



What a superstar! pic.twitter.com/V9ZRrPfZjK — ICC (@ICC) December 28, 2020

