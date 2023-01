अरबों का बिजनेस, बेशुमार फैन फॉलोइंग... WWE कैसे बना था सबसे पॉपुलर गेम!

वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया का पॉपुलर प्रोफेशनल रेसलिंग इवेंट है. बुधवार (11 जनवरी) को WWE को लेकर कई सारे घमासान देखने को मिले. खबर आई कि स्टेफनी मैकमोहन और विन्स मैकमोहन ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद उन खबरों को और बल मिल गया, जिसमें कहा जा रहा है कि WWE बिकने वाला है.

खबर के मुताबिक, WWE को सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने खरीद लिया है. WWE एक ऐसा इवेंट है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद है. दुनियाभर में इसके करोडों फैन्स हैं. इसका बिजनेस अरबों में होता है.

भारतीयों ने भी दिखाया WWE में दम

मैकमोहन परिवार ने इस WWE को बनाया, जिसने 1999 के बाद से ही दुनिया के अलग-अलग देशों में धूम मचाई है. हालांकि बाद में इसे पब्लिक कर दिया गया था. अब बेचने से पहले इसे फिर प्राइवेट कर दिया गया है. WWE भारत में भी काफी पॉपुलर है, सैकड़ों देशों में इसका प्रसारण किया जाता है. भारत के भी कई स्टार इसमें हैं, जो दुनियाभर में मशहूर हैं.

इस WWE में अंडरटेकर, द केन, ट्रिपल एच, द रॉक, बिग शो, शॉन माइकल, ब्रॉक लेसनर जैसे कई स्टार रेसलर रहे हैं. इनमें अंडरटेकर की बात ही अलग है, जिनके फैन दुनियाभर में हैं. WWE में भारतीयों ने भी अपना झंडा गाड़ा है. इसमें द ग्रेट खली का नाम बच्चे-बच्चे की जुबान पर है. इनके अलावा जिंदर महल, महाबली शेरा, सौरव गुर्जर भी हाथ आजमाते नजर आए हैं. महिलाओं में कविता ने दम दिखाया है.

