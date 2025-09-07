scorecardresearch
 

भारत ने विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में रचा इतिहास, इस स्पर्धा में पहली बार मिला गोल्ड, मिक्स्ड टीम को सिल्वर

विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे की तिकड़ी ने मेन्स कम्पाउंड टीम स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता. मिस्क्स्ड टीम सिल्वर जीतने में कामयाब रही.

विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में मेन्स कम्पाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीता (Photo: Getty Images)
साउथ कोरिया के ग्वांगझू में में चल रही विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप 2025 में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है. कम्पाउंड मेन्स टीम स्पर्धा में भारत ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है. जबकि कम्पाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में भारतीय तीरंदाज रजत पदक जीतने में कामयाब रहे.

कम्पाउंड मेन्स टीम स्पर्धा में भारत ने फ्रांस को फाइनल में 235-233 से हराया. पहली बार भारत को विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप की मेन्स कम्पाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला है. दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय टीम में ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे शामिल थे. फाइनल तक पहुंचने के सफर में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, दिग्गज अमेरिका और तुर्की जैसी मजबूत टीमों को शिकस्त दी.

फाइनल में तीन सेट के बाद स्कोर 176-176 से बराबर था. ऐस में भारतीय तिकड़ी ने निर्णायक राउंड में अपना धैर्य बनाए रखा. आखिरी राउंड में भारत ने 59 अंक स्कोर किए, जो फ्रांस की तुलना में 2 ज्यादा थे. ऋषभ यादव ने इस पूरे मैच में अच्छा प्रदर्शन किया. ऋषभ ने क्वालिफाइंग में 709 अंक प्राप्त कर आठवां स्थान हासिल किया था.

मिक्स्ड टीम में भी शामिल थे ऋषभ यादव
कम्पाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में भारत को नीदरलैंड्स के खिलाफ 155-157 के करीबी अंतर से हार झेलनी पड़ी और उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पडा. इस टीम में ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम शामिल थे. चौथी वरीयता हासिल भारतीय मिक्स्ड टीम ने फाइनल में पहुंचने से पहले जर्मनी, एल साल्वाडोर और चीनी ताइपे को मात दी थी.

हालांकि भारत की कम्पाउंड वूमेन्स टीम ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन किया. पिछली बार इस टीम ने वर्ल्ड तीरंदाजी चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था. ज्योति, परनीत कौर और पृथिका प्रदीप की तिकड़ी को दूसरे दौर में इटली के हाथों 229-233 से हार का सामना करना पड़ा.

---- समाप्त ----
