WWE को बड़ा झटका, विवाद के बीच चेयरमैन Vince McMahon ने लिया संन्यास

WWE की दुनिया से शनिवार को एक चौंकाने वाली खबर मिली. WWE के चेयरमैन Vince McMahon ने ऐलान किया है कि वह अब रिटायरमेंट ले रहे हैं. 77 साल के Vince McMahon WWE के चेयरमैन और सीईओ थे, जिन्होंने इस रेसलिंग को मशहूर करने में एक बड़ा रोल अदा किया है. Vince McMahon ने एक बयान जारी कर अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है. रिटायरमेंट का ऐलान उस वक्त किया गया जब कुछ दिन पहले ही उनपर आरोप लगे थे.



Vince McMahon ने अपने बयान में कहा कि मैं 77 साल का हो गया हूं और अब वक्त है कि मैं WWE के CEO और चेयरमैन पद से रिटायर हो जाऊं. इतने साल तक मेरे लिए यह सफर बेहतरीन रहा, जहां WWE को हमने एक नए मुकाम पर पहुंचाया. मैं अपने परिवार, फैन्स और सभी साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं.

At 77, time for me to retire.

Thank you, WWE Universe.

Then. Now. Forever. Together. #WWE #thankful