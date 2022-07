गर्लफ्रेंड के साथ ‘इरोटिक गेम’ खेल रहा था स्टार प्लेयर, हार्ट अटैक से मौत!

इटली के फ्लोरेंस में पूर्व रग्बी प्लेयर रिकी बाइबी की संदिग्ध हालात में हुई मौत की जांच जारी है. 40 साल के रिकी ब्रिटेन के रहने वाले थे और 2012 में इंटरनेशनल रग्बी से रिटायरमेंट ले चुके थे. अभी तक पुलिस जांच में जो बातें सामने आई हैं, उससे कई हैरान करने वाले तथ्य निकलकर आ रहे हैं. पुलिस का दावा है कि रिकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में इरोटिक गेम्स खेल रहा था.



द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लोरेंस के जिस फाइव स्टार होटल में रिकी बाइबी की लाश मिली, वहां उस वक्त कमरे में उनके साथ एक महिला (दावा है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड थी) भी थी. जो खून से लथपथ थी और उसे चोट भी आई हुई थी. रिकी को हार्ट अटैक आया, उसके बाद महिला ने ही मदद के लिए लोगों को बुलाया था.

We are desperately saddened to learn of the passing of their popular former prop forward Ricky Bibey (HN#1211) while on holiday in Italy. Ricky was only 40 years of age. Everyone at the club sends sincere condolences to his family and friends at this time. ❤️