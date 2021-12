Pro Kabaddi League: यूपी योद्धा की पायरेट्स पर रोमांचक जीत, पुणे-जयपुर ने भी पकड़ी जीत की राह

4️⃣ din aur 1️⃣2️⃣ matches ke baad, points table mein jung ki shuruaat ho chuki hai 💪@UpYoddha, @PuneriPaltan & @JaipurPanthers climb the ladder after 12 matches of #vivoProKabaddi. 📈



Who has impressed you the most so far? 🤔#SuperhitPanga #PATvUP #PUNvTT #JPPvHS pic.twitter.com/m8uSIWUB49