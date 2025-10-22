scorecardresearch
 

5 साल बाद राजधानी में दिखेगा पोलो का जादू... भारत और अर्जेंटीना होंगे आमने-सामने

25 अक्टूबर 2025 को न्यू दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में भारत और अर्जेंटीना के बीच हाई-प्रोफाइल मुकाबला होगा. दुनिया का अग्रणी पोलो राष्ट्र अर्जेंटीना अपने शीर्ष खिलाड़ियों के साथ उतरेगा, जबकि भारत के लिए यह मुकाबला अपनी क्षमता और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह साबित करने का मौका है.

भारत और अर्जेंटीना 25 अक्टूबर को दिल्ली में भिड़ेंगे.
पांच साल के अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय पोलो राजधानी में शानदार वापसी करने जा रहा है. भारत और अर्जेंटीना के बीच हाई-प्रोफाइल मुकाबला 25 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के प्रतिष्ठित जयपुर पोलो ग्राउंड में खेला जाएगा.

अर्जेंटीना, जिसे दुनिया का अग्रणी पोलो राष्ट्र माना जाता है, अपने शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के साथ उतरेगा, जो अपनी उत्कृष्ट घुड़सवारी और खेल में महारत के लिए जाने जाते हैं. भारत के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ अपनी क्षमता का परीक्षण करने और अंतरराष्ट्रीय पोलो मंच पर देश की जगह को पुनः स्थापित करने का महत्वपूर्ण अवसर है.

यह मैच ऐतिहासिक महत्व रखता है. पोलो, जिसका उद्भव लगभग 2,000 साल पहले मणिपुर में हुआ माना जाता है- अंततः पश्चिम की ओर गया और अर्जेंटीना में समृद्ध हुआ. इस अक्टूबर यह खेल अपनी उत्पत्ति स्थल पर लौट रहा है और वर्तमान विश्व चैम्पियन का सामना कर रहा है. भारत-अर्जेंटीना का यह मुकाबला सिर्फ खेल का उत्सव नहीं, बल्कि विरासत, उत्कृष्टता और पोलो की अदम्य भावना का जश्न भी होगा.

टीम इंडिया लाइन-अप

सवाई पद्मनाभ सिंह- भारतीय पोलो के वैश्विक एंबेसडर

शमशीर अली- तेज और रणनीतिक खेल के लिए जाने जाने वाले आक्रामक खिलाड़ी

सिमरन शेरगिल- अनुभवी वर्ल्ड कप खिलाड़ी

सिद्धांत शर्मा-  भविष्य के पोलो स्टार और भारतीय टीम के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी

मैदान पर खेल के अलावा, यह आयोजन सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव के रूप में भी देखा जाएगा, जो भारत और अर्जेंटीना के बीच साझा जुनून और भाईचारे को प्रदर्शित करेगा.

इवेंट -

मैच: भारत बनाम अर्जेंटीना

तारीख: 25 अक्टूबर 2025

जयपुर पोलो ग्राउंड, दिल्ली

 

 

