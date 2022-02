Russia-Ukraine Conflict: पैरालंपियन शरद कुमार के कोच यूक्रेन में फंसे, घर के बाहर हो रही बमबारी

टोक्यो में हुए पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट शरद कुमार इस समय रूस और यूक्रेन के बीच टकराव से टेंशन में हैं. दरअसल, उनके कोच निकितिन येव्हेन (Nikitin Yevhen) यूक्रेन में फंसे हुए हैं. उनके घर के बाहर बमबारी भी हो रही है, जिसके कारण उनके परिवार पर खतरा बना हुआ है.

दरअसल, Nikitin Yevhen यूक्रेन के खारकीव शहर के रहने वाले हैं. यह यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है. यह शहर यूक्रेन की राजधानी कीव से 500 किमी की दूरी पर है.

शरद कुमार ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी

शरद कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट में लिखा- अभी मेरे कोच Nikitin Yevhen से मेरी बात हुई है. वह यूक्रेन के खारकीव शहर में हैं. वह चिंतित हैं. वह अपने कमरे में से घर के बाहर हो रही बमबारी को सुन सकते हैं. वह अपने अंडरग्राउंड गैराज में जाने का प्लान बना रहे हैं.

Just spoke to my coach in Ukraine Kharkiv , he is worried , he can hear bombing from his room, he is planning to move to his garage underground.