World badminton Championships 2022: 64 साल की मां ने बेटे के साथ खेली बैडमिंटन चैम्पियनशिप, मैच भी जीते, बेहद रोमांचक है कहानी

टोक्यो में चल रही बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक ऐसा मैच देखने को मिला, जिसे देख फैन्स ने दांतों तले उंगलियां दबा ली होंगी. यह मैच डबल्स में खेला गया, जिसमें 33 साल के बेटे मीसा के साथ उसकी 64 साल की मां स्वेतलाना ही मैच खेलने के लिए उतर गईं.

इतना ही नहीं, इस जोड़ी ने अपना पहला मैच भी शानदार अंदाज में जीता. इजराइल के लिए खेलते हुए मां-बेटे की जोड़ी ने मिश्र के अदम हतेम और दोहा के हेनी की जोड़ी को 16-21, 21-18, 21-11 से शिकस्त दी. इस मैच को जीतने के साथ ही स्वेतलाना ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

दरअसल, स्वेतलाना इस चैम्पियनशिप में मैच जीतने वाली सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गई हैं. वैसे बता दें कि एक बार चैम्पियनशिप में 65 साल के अमेरिकी बैडमिंटन स्टार मैथ्यू फोगर्टी भी मैच में उतर चुके हैं. वह मिक्स्ड डबल्स में उतरे थे. मगर बीच में ही उन्हें चोट के कारण रिटायर होना पड़ा था. इस तरह अब स्वेतलाना ही मैच जीतने वाली उम्रदराज प्लेयर बनी हैं.

इस वजह से बेटे के साथ मैच में उतरीं स्वेतलाना

स्वेतलाना अपने बेटे के साथ इस मैच में क्यों उतरीं? इसके पीछे भी एक अलग ही कहानी है. जीत के बाद स्वेतलाना ने खुद इसका खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि डबल्स के लिए उनके बेटे मीसा को कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था. इसी वजह से वह खुद कोर्ट में उतर गईं.

#MondayMotivation



At 6⃣4⃣ years old, Svetlana Zilberman 🇮🇱 has won her first #BWFWorldChampionships opening round match. 👏👏



She made her competition debut in 2⃣0⃣0⃣9⃣. 😮#Tokyo2022



📸 @badmintonphoto https://t.co/Ne3CgUTS9o pic.twitter.com/4odEEV3o5m