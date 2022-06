Most-Valuable Footballers: मेसी-रोनाल्डो को बड़ा झटका, टॉप-100 वैल्युएबल फुटबॉलर्स की लिस्ट से बाहर

The 100 most-valuable stars in the world revealed:अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के दिग्गज प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बड़ा झटका लगा है. उनके साथ इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी केन को भी झटका लगा है. दरअसल, दुनिया के टॉप-100 मोस्ट वैल्युएबल फुटबॉलर्स की लिस्ट जारी हुई है.

इन 100 फुटबॉलर्स की लिस्ट में मेसी और रोनाल्डो के नाम तक नहीं है. जबकि हैरी केन 30वें नंबर पर काबिज हैं. इस लिस्ट में फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे टॉप पर काबिज हैं. एम्बाप्पे की वैल्यू 175 मिलियन पाउंड आंकी गई है.

विनिसियस जूनियर दूसरे नंबर पर काबिज

हाल ही में UEFA चैम्पियंस लीग के फाइनल में रियल मैड्रिड को जिताने वाले विनिसियस जूनियर इस मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज हैं. 21 साल के ब्राजिलियन फुटबॉलर ने फाइनल में एक गोल दागा था, जिसके बदौलत रियल मैड्रिड ने लिवरपुल को 1-0 से शिकस्त दी थी. विनिसियस की वैल्यू 158£ मिलियन रखी गई है.

अर्लिंग हालंद ने दिग्गजों को चौंकाया

इनके बाद तीसरे नबंर पर इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी के अर्लिंग हालंद हैं, जिन्होंने दिग्गजों को चौंकाया है. उनकी ट्रांसफर वैल्यू £130 मिलियन आंकी गई है. इनके बाद स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के स्टारलेट पेड्री चौथे नंबर पर काबिज हैं. पांचवां नंबर बोरुसिया डोर्टमंड क्लब के जुदे बेलिंघम का है.

मेसी ने हाल ही में बनाया शानदार रिकॉर्ड

हाल ही में लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल मैच में अर्जेंटीना के लिए पहली बार किसी मैच में 5 गोल दागे थे. उन्होंने यह उपलब्धि स्पेन में खेले गए फ्रेंडली मुकाबले में एस्टोनिया के खिलाफ किए थे. इस मैच में अर्जेंटीना 5-0 से जीती थी. इसके साथ ही लियोनल मेसी इंटरनेशनल मेन्स फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच गए. उन्होंने अब तक कुल 86 गोल दागे हैं.