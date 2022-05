Indian Boxer Nikhat Zareen: 'वो कहते थे छोटे कपड़े मत पहनो, पर आज वही वर्ल्ड चैम्पियन,' ये कहकर इमोशनल हुए निकहत जरीन के पिता

Indian Boxer Nikhat Zareen: भारतीय स्टार महिला बॉक्सर निकहत जरीन ने गुरुवार को इतिहास रच दिया. उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप (World Boxing Championship) में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है. निकहत ने 52 किग्रा. कैटेगरी में थाईलैंड की जिटपॉन्ग जुटामस (Jitpong Jutamas) को 5-0 से करारी शिकस्त दी.

मैरीकॉम के स्टारडम के तहत दबकर निखरने वाली निकहत ने यहां तक का सफर बड़ी कठिनाइयों के साथ तय किया है. पहले उन्हें अपने समाज से लड़ना पड़ा, फिर उन्हें अपने ही खेल में अपने ही देश की मैरीकॉम जैसी प्रतिभागियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. इसमें एक बात जरीन के लिए अच्छी थी कि उनके पिता मोहम्मद जमील का उन्हें पूरा सपोर्ट मिला है.

निकहत की कामयाबी मुस्लिम लड़कियों के लिए प्रेरणा

पिता का सपोर्ट मिलना स्वाभाविक भी था क्योंकि जमील खुद पूर्व फुटबॉलर और क्रिकेटर रह चुके हैं. पिता जमील ने भी बेटी की इस जीत को बेहद खास बताया है. उन्होंने कहा कि निकहत की यह कामयाबी मुस्लिम लड़कियों के लिए प्रेरणा है. जरीन की तीन और बहनें भी हैं. दो बड़ी और एक छोटी है. जमील ने बताया कि शुरुआती दिनों में समाज के ही लोग बेटियों के स्पोर्ट्स में भेजने से रोकते थे. कहते थे कि स्पोर्ट्स में लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं. यह ठीक नहीं है.

'सभी को अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है'

जमील ने कहा, 'वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतना एक ऐसी कामयाबी है, जो मुस्लिम के साथ देश की हर एक लड़की के लिए कामयाबी हासिल करने के लिए प्रेरणा का काम करेगी. चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है. निकहत ने भी ऐसा ही किया है.'

ONE FOR THE HISTORY BOOKS ✍️ 🤩



⚔️@nikhat_zareen continues her golden streak (from Nationals 2021) & becomes the only 5️⃣th 🇮🇳woman boxer to win🥇medal at World Championships🔥



Well done, world champion!🙇🏿‍♂️🥳@AjaySingh_SG#ibawwchs2022#IstanbulBoxing#PunchMeinHaiDum#Boxing pic.twitter.com/wjs1mSKGVX