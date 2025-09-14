scorecardresearch
 

विनेश फोगाट के बाद अब इस भारतीय रेसलर पर गिरी गाज... ओवरवेट के चलते वर्ल्ड चैम्पियनशिप से बाहर

अमन सहरावत से वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025 में भारत को बड़ी उम्मीदें थीं. अमन का वजन ज्यादा पाया गया, जिसके चलते वो विश्व चैम्पियनशिप से बाहर कर दिए गए हैं.

अमन सहरावत ओवरवेट के चलते विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप से बाहर हो गए हैं (Photo: Reuters)
अमन सहरावत ओवरवेट के चलते विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप से बाहर हो गए हैं (Photo: Reuters)

विश्व रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025 में भारतीय उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है. पेरिस ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत को इस टूर्नामेंट से डिसक्वालिफाई कर दिया गया है. अमन का वजन तय सीमा से अधिक पाया गया. अमन मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलो भारवर्ग में भाग लेने वाले थे.

अमन सहरावत का वजन 1 किलो और 700 ग्राम ज्यादा पाया गया. नियमानुसार रेसलर का वजन उनकी कैटेगरी से बिल्कुल मेल खाना चाहिए. कुछ ही ग्राम का अंतर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है. पेरिस ओलंपिक में रेसलर विनेश फोगाट को इसी चलते फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था. तब खिताबी मुकाबले से पहले विनेश का वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला.

मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली बात है कि अमन सहरावत अपना वजन नियंत्रित नहीं रख पाए. जब अमन सहरावत वजन तौलने वाली मशीन पर कदम रखा, तो उनका वजन 1700 ग्राम ज्यादा था. यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है.'

छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हैं अमन
अमन सहरावत 25 अगस्त को अन्य भारतीय पहलवानों के साथ क्रोएशिया के जाग्रेब पहुंचे थे. उनके पास वजन बनाने के लिए पर्याप्त समय था. 22 वर्षीय अमन सहरावत छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हैं. अमन सहरावत भारत के लिए इस बार पदक के बड़े दावेदारों में गिने जा रहे थे.

अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक (2024) में भाग लेने वाले इकलौते भारतीय पुरुष रेसलर थे. अमन ने मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलो भारवर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया था. अमन ने कांस्य पदक के मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से पराजित किया था.

